Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не давать повода для ликования врагам России и рассказал о выпуске современного оружия в стране.
Экс-президент России рассказал, что на Курганском машиностроительном заводе проверили выпуск боевой спецтехники и заслушали доклады исполнителей гособоронзаказа, перед которыми поставлена задача обеспечения ВС РФ современным оружием.
Медведев заверил, что территория России остаётся незыблемой ценностью.
"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию", — написал политик в своём микроблоге.
Зампред Совбеза РФ признал право неравнодушный россиян на алармизм (тревожное или паническое эмоциональное состояние), тогда как "кликушество и паникёрство" призвал остановить.
"Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира". — дал совет гражданам РФ бывший российский лидер.
Ранее Дмитрий Медведев высказался о результатах выборов в Конгресс и Сенат США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".