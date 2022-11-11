Медведев напомнил о территориальном суверенитете России: "Всё вернётся домой"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не давать повода для ликования врагам России и рассказал о выпуске современного оружия в стране.

Экс-президент России рассказал, что на Курганском машиностроительном заводе проверили выпуск боевой спецтехники и заслушали доклады исполнителей гособоронзаказа, перед которыми поставлена задача обеспечения ВС РФ современным оружием.

Медведев заверил, что территория России остаётся незыблемой ценностью.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию", — написал политик в своём микроблоге.

Зампред Совбеза РФ признал право неравнодушный россиян на алармизм (тревожное или паническое эмоциональное состояние), тогда как "кликушество и паникёрство" призвал остановить.

"Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира". — дал совет гражданам РФ бывший российский лидер.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о результатах выборов в Конгресс и Сенат США.