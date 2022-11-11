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Литовкин: в дезинформации ВСУ при выводе ВС РФ из Херсона помогли РЭБ-системы

Силовые структуры

Российское командование смогло ввести ВСУ в заблуждение по срокам отвода войск на левобережье Днепра. Переброска военных и техники завершилась к утру 11 ноября. Противник не смог нанести урон отступающей армии России, поскольку не был достаточно об этом осведомлён. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что случилось благодаря комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Литовкин: в дезинформации ВСУ при выводе ВС РФ из Херсона помогли РЭБ-системы

Операция по оставлению Херсона началась задолго до официального объявления. В этом время оставляемые позиции минировались, шла подготовка ко взрыву мостов.

"Мы вывели около трёх тысяч единиц техники и 20 тысяч военнослужащих явно не за одну ночь. Это очевидно, потому что за одну ночь такие операции не проводятся. Думаю, что решение принималось заранее, а не когда по телевизору показали, что Сергей Шойгу выслушал доклад Сергея Суровикина и согласился с его предложением", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Случившееся было неожиданностью для многих в Киеве. Литовкин считает, что ВС РФ мастерски провели отвод войск и обеспечили информационное прикрытие операции. В этом помогли системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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