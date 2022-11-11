Армия Украины планирует сбивать беспилотники-камикадзе американскими ЗРК Avenger

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что командование ВСУ планирует сбивать российские беспилотники-камикадзе с помощью американских зенитно-ракетных комплексов Avenger, установленных на армейские внедорожники.

Ранее Вашингтон пообещал передать Киеву системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре системы ПВО Avenger с ракетами Stinger в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

По словам Леонкова, командование ВСУ давно искало средство против российских дронов-камикадзе "Герань-2" и "Ланцет".

"Могут поставить их (Avenger. — Прим. ред.) против российских дронов-камикадзе. Мобильное шасси армейского внедорожника "Хаммер" позволяет быстро разворачивать комплекс на опасных направлениях", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что оптико-электронная система Avenger позволяет находить низколетящие цели и уничтожать их ракетами.