Оборонные концерны Германии: миллиарды евро из бюджета уходят на ВПК США

Германский ВПК открыто выражает возмущение политикой министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт — €100 млрд на модернизацию бундесвера утекает в США. Самые крупные траты из бюджета, по плану министра, пришлись на закупку истребителей и транспортных вертолётов у США.

"Немецкие оборонные концерны не верят своим глазам: а как же мы? Всё-таки Германия входит в пятёрку крупнейших экспортёров оружия, ноу-хау и мощности имеются — так почему не поддержать отечественного производителя?

Отдать большую часть оборонного заказа на откуп американцам, значит, допустить, по мнению экспертов индустрии, "фатальную зависимость" от США в этой сфере, причём на долгие десятилетия вперёд, и загибание своей военной промышленности", — пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Многие в Германии уже стали задумываться — за чью команду на самом деле играет нынешнее правительство? Возможно, они вовсе не за свою страну болеют!