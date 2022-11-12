СБУ "охотится" за гражданами, у которых есть родные или знакомые в России, рассказал активист пророссийского николаевского подполья.
По его словам, украинские спецслужбы ловят людей на улице и врываются в дома с проверками.
"Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России", — пояснил активист РИА Новости.
Он уточнил, что проверяют всё, вплоть до телефонных контактов и записных книжек. Тех граждан, которых уличили "в связях с Россией" забирают СБУ. Правда, куда и зачем, неизвестно.
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