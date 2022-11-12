NYT: ВСУ готовят новое масштабное контрнаступление на Запорожском направлении

Украина не показывает никакой тяги к перемирию и готовится к новому масштабному контрнаступлению. Скорее всего, это ВСУ выберут Запорожское направление в сторону Мелитополя. Об этом сообщают военные аналитики американского издания New York Times.

"Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой может быть пауза в масштабных боевых действиях и даже в мирных переговорах, но после вытеснения русских из Херсона Украина не желает останавливаться", — говорится в материале.

Также не исключается, что вторым направлением для наступления ВСУ станет Сватово на Луганщине, где сейчас идут бои. Но также не исключается, что украинская армия возьмёт паузу в зимний период из-за сложных погодных условий.

Эксперты полагают, что Херсонский фронт, скорее всего, будет заморожен.