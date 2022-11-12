Украина не показывает никакой тяги к перемирию и готовится к новому масштабному контрнаступлению. Скорее всего, это ВСУ выберут Запорожское направление в сторону Мелитополя. Об этом сообщают военные аналитики американского издания New York Times.
"Многие аналитики и дипломаты предполагают, что зимой может быть пауза в масштабных боевых действиях и даже в мирных переговорах, но после вытеснения русских из Херсона Украина не желает останавливаться", — говорится в материале.
Также не исключается, что вторым направлением для наступления ВСУ станет Сватово на Луганщине, где сейчас идут бои. Но также не исключается, что украинская армия возьмёт паузу в зимний период из-за сложных погодных условий.
Эксперты полагают, что Херсонский фронт, скорее всего, будет заморожен.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.