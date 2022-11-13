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"Калашников" будет отвечать за экипировку для ВС РФ: "Надо во что-то одевать"

Силовые структуры

Координировать поставки боевой экипировки в ВС РФ назначили концерн "Калашников", сообщил источник в информированных кругах.

Согласно информации, компания будет заниматься полным снабжением армии. По словам источника, система работает в максимально стрессовых условиях из-за внешнеполитической ситуации и частичной мобилизации.

"За последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать", — пояснил источник РИА Новости.

Перед концерном о поставках будут отчитываться как крупные компании, производители военной экипировки, но и индивидуальные предприниматели.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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