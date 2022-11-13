Местные жители Луганска сообщили о мощных взрывах. Военные корреспонденты "Русской весны" полагают, что украинские боевики приняли решение атаковать город.
Однако системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отражают удары. На западе Луганска несколько ракет противника удалось сбить.
"Меня аж волной придавило. Была на улице", — рассказала местная жительница.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.