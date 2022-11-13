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В Луганске слышны взрывы: работает ПВО

Силовые структуры

Местные жители Луганска сообщили о мощных взрывах. Военные корреспонденты "Русской весны" полагают, что украинские боевики приняли решение атаковать город.

Однако системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отражают удары. На западе Луганска несколько ракет противника удалось сбить.

"Меня аж волной придавило. Была на улице", — рассказала местная жительница.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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Global Times: Запад и США едут на саммит "большой двадцатки", чтобы поссориться
ВС РФ обнаружили страшную находку в Опытном после отступления ВСУ: "Под замком"
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