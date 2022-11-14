По Запорожскому направлению выстроены серьёзные фортификационные сооружения, готовые отразить противника.
Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Русские войска укрепили всю линию и сдавать Запорожскую область никто не будет, отметил он.
"Запорожская ЛБС сейчас, похоже, станет самым горячим. Не секрет, что перебрасываются подразделения с Херсонско-Криворожского направления, и это приоритет, естественно, в Запорожье. Ну, мы их ждём, мы их встретим. Мы так хорошо вгрызлись там", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал Рогов.
По его словам, всё под контролем, никто позиций оставлять не собирается, начиная от атомной станции и заканчивая Угледарским направлением.
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