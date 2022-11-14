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Дандыкин: Зеленский смог посетить Херсон без обстрелов, потому что не он решает

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский смог сегодня посетить Херсон и провести в городе совещание с военными. При этом российская армия не стала наносить по нему удар как по "центру принятия решений".

Почему, объяснил капитан 1-го ранга в запасе военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, по Зеленскому можно было нанести удар и в Изюме. Однако для этого нужно политическое решение.

Что будет происходить дальше, по большому счёту, решает не нынешний киевский лидер, а президент США Джо Байден, который платит за это кровавое действо, пояснил аналитик в беседе с "МК".

Он также заметил, что "шоу Зеленского скоро закончится", несмотря на эйфорию.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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