Зеленский: Киев заплатил за Херсон "очень высокую цену"

Херсон очень дорого обошелся Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в город, пишет The Washington Post.

Лидер киевского режима также добавил, что за установление контроля над Херсоном заплачено "большим количеством раненых и очень большим количеством мёртвых".

Стоя на центральной площади города перед шумной толпой из нескольких сотен человек, Зеленский заявил, что решающую роль в недавних победах на поле боя сыграло поставляемое Западом оружие, но за победы была заплачена украинская кровь, сообщает журналист американского издания.

”Никто просто так нам ничего не давал. Цена этой победы считается очень высокой”, — приводит слова Зеленского газета.