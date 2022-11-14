МК: после отвода войск ВС РФ из Херсона Россию ждёт тяжёлый 2023 год

ВС РФ отошли на левый берег Днепра. Обозреватель "МК" Михаил Ростовский поразмышлял на тему того, что ждёт Россию дальше.

По его мнению, точно не случится мирных переговоров или окончания конфликта. Судя по тому, что Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ЛДНР, призванных на военную службу до присоединения республик к РФ, ничего катастрофического на СВО не происходит. Идёт техническая коррекция спецоперации, считает Ростовский.

Он отметил, что разговоры о "договорняке" не имеют смысла, поскольку РФ обладает и возможностями, и желанием, и готовностью продолжить СВО.

"Вариант неудачи просто не может рассматриваться. Если что-то не получается, то можно изменить тактику, можно влить дополнительный объём ресурсов — но конечная стратегия всё равно останется неизменной", — пишет автор.

Окрылённые Киев и Запад пришли к выводу о том, что накачивание Украины оружием даёт положительные результаты, и намерены "расширить и углубить" эту стратегию. Однако, по словам Ростовского, Россия не отступится от своих целей.

"Всё указывает на то, что 2023 год будет не менее тяжёлым и тревожным, чем 2022-й", — резюмирует обозреватель.