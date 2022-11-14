Зеленский заверил, что его не интересует Москва как цель для захвата ВСУ

Владимир Зеленский ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой ВСУ после освобождения Херсона.

Президент Украины заверил, что столица России не интересует его как территориальное приобретение, так как страна уважительно относится к суверенитету других государств.

"Не Москва. Нас не интересуют территории других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет", — объяснил Зеленский в беседе с журналистами во время визита в Херсон.

Украинский лидер подчеркнул, что страна платит большую цену за победы, так как ВС РФ ничего не уступает без противостояния.

Зеленский отметил, что не верит заявлением российской власти. При этом, по его словам, Украина готова к миру.