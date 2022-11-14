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Анпилогов: у Зеленского в Херсоне появились новые декорации

Силовые структуры

Уже сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными.

Анпилогов: у Зеленского в Херсоне появились новые декорации

А что означает его выступление и к чему была данная демонстрация, в беседе с изданием Pravda.Ru объяснил директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.

Он отметил, что у Зеленского опять появились очередные декорации, в которых он может выступить. И он, безусловно, этой возможностью воспользовался. При этом стоит сказать, что обошлось без дешёвых эффектов, например, как это было в Изюме, когда за российские военные преступления выдавали военные кладбища, на которых были похоронены украинские военные.

С другой стороны, показывать в Херсоне вообще было нечего. И, наоборот, те действия и те расправы, которые чинили украинские войска при заходе в Херсон, привели к тому, что Министерство обороны отобрало аккредитацию у нескольких западных СМИ, в частности, у компании, CNN.

Это, в общем-то, показывает, что не все журналисты, даже, казалось бы, совершенно сервильного западного пула согласны освещать очередной перфоманс Зеленского в столь светлых и радужных тонах, как ему этого хочется, подчеркнул Анпилогов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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