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Шарий отчитал военкоров за агрессивные посты про "хохлов": Пещерный нацизм

Силовые структуры

Журналист Анатолий Шарий упрекнул военкоров за публикации с утверждениями, что "хохол — не человек". Он посчитал такие заявления недостойными борцов с нацизмом.

Шарий отчитал военкоров за агрессивные посты про "хохлов": Пещерный нацизм

Шарий посоветовал агрессивным воинствующим военкорам обратить внимание на "специалистов", показывающих свою некомпетентность.

"Рекомендовал бы военкорам РФ, не стесняющимся размещать советских солдат на аватарках, почаще ставить вот таких крупных специалистов, не знающих, что правый берег выше левого, знающих, что Херсон не сдадут, а если уж сдавать — надо его сжечь. Но главное — очень правильно денацификаторам заявлять о биологическом уничтожении нации. Про печи постеснялся", — написал Шарий в своём микроблоге.

Журналист считает, что распространяющим подобные посты военкорам стоит "сменить фото героев ВОВ с аватарок на гордые профили воинов СС".

Он уверен, что ни один армейский отдел по психологическим атакам на противника не смог бы внушить такую ненависть, как все эти "уничтожители наций" и "хохол — не человек".

"Это и есть борьба с нацизмом? Нет. Это и есть самый пещерный, убогий, ущербный нацизм. От какого-то дегенерата с тремя классами образования, возомнившего себя арием и вершителем судеб наций", — выразил своё негодование Шарий.

Ранее Анатолий Шарий назвал "заманухой" негласные сигналы Владимира Зеленского сдавать территории в обмен на более конкретные перспективы переговоров.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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