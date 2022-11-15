Вооружённые силы Украины продолжают накапливать силы и средства для попытки проорыва обороны ВС РФ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Идёт усиление подразделений украинской армии бронетанковыми группами. Ударная группировка может быть задействована в направлениях Кременной, Сватово, Попасной и Лисичанска, предупреждает военкор.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что линия фронта в ЛНР приближается к крупным городам, жители которых уже слышат звуки движущейся техники ВСУ.
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