Военкор Поддубный заявил о подготовке танковых войск ВСУ к прорыву обороны в ЛНР

Вооружённые силы Украины продолжают накапливать силы и средства для попытки проорыва обороны ВС РФ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Идёт усиление подразделений украинской армии бронетанковыми группами. Ударная группировка может быть задействована в направлениях Кременной, Сватово, Попасной и Лисичанска, предупреждает военкор.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что линия фронта в ЛНР приближается к крупным городам, жители которых уже слышат звуки движущейся техники ВСУ.