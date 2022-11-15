Мэр города Алёшки: украинские военные запретили жителям покидать Херсон

ВСУ наложили запрет на выезд из Херсона для жителей города. Сейчас уже заблокирован речной порт, откуда горожане могли могли попасть водными видами транспорта на левый берег Днепра, в населённые пункты Алёшки и Голая Пристань.

Об этом рассказал глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко в разговоре с журналистами, отметив, что вплоть до вчерашнего дня выезд из Херсона был возможен.

"До вчерашнего дня удавалось (выбраться из Херсона — Прим. ред.). Сейчас обстановка (в Херсоне — Прим. ред.) неизвестна. ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли Речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет", — сказал Журавко.

Населённый пункт Алёшки находится в 8 километрах от Херсона, на левой берегу Днепра.