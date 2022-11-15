ВСУ наложили запрет на выезд из Херсона для жителей города. Сейчас уже заблокирован речной порт, откуда горожане могли могли попасть водными видами транспорта на левый берег Днепра, в населённые пункты Алёшки и Голая Пристань.
Об этом рассказал глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко в разговоре с журналистами, отметив, что вплоть до вчерашнего дня выезд из Херсона был возможен.
"До вчерашнего дня удавалось (выбраться из Херсона — Прим. ред.). Сейчас обстановка (в Херсоне — Прим. ред.) неизвестна. ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли Речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет", — сказал Журавко.
Населённый пункт Алёшки находится в 8 километрах от Херсона, на левой берегу Днепра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский прибыл в Херсон.