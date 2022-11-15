Пилько о падении ракет в Польше: возможны акции с целью оказания давления на РФ

На территорию Польши упали ракеты, в результате чего погибли два гражданина этой страны. Чисто теоретически это может быть поводом для эскалации конфликта на Украине, однако не всё так просто, считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Во-первых, такие инциденты, и даже похлеще, случаются. Можно вспомнить ракетный удар по посольству Китая в Белграде в 1999 году. В результате чего США принесли извинения и в ускоренном порядке согласовали вступление КНР в ВТО. Во-вторых, в 2002 году в Ираке был инцидент с обстрелом американскими военными российской дипломатической колонны. Наконец, были случаи и куда более опасные: например, налёт самолётов ВВС США на советский военный аэродром у села Сухая Речка в Приморье в 1950 году (во время войны в Корее). В этих и других случаях стороны, вовлечённые в инцидент, предпочитали договариваться. Как будет сейчас — неизвестно. Но есть основания полагать, что дело ограничится дипломатическими пикировками. А вся эта ситуация представляет собой инсценировку под встречу в Рамштайне, где будет принято решение о новом пакете военной помощи для Украины", — пишет в своём Telegram-канале Пилько.

В ближайшие дни ситуация вокруг ракетного удара по Польше станет предельно ясной. Прямое вовлечение НАТО в конфликт маловероятно, однако не стоит исключать и попыток создания на западе Украины буферной зоны, а также иных акций с целью оказания давления на Россию.