Зеленский рассказал, что провёл переговоры с лидером Польши

Владимир Зеленский переговорил с главой Польши Анджеем Дудой по поводу ракетного удара по польскому селу Пшеводов.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши, а также обсудил имеющиеся на данный момент факты.

"Украина, Польша, вся Европа и мир должны полностью защищены от государства-террориста", — сказал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский назвал инцидент в Польше ударом ракетами по территории НАТО, что, по его мнению, является угрозой коллективной безопасности.