Владимир Зеленский переговорил с главой Польши Анджеем Дудой по поводу ракетного удара по польскому селу Пшеводов.
Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши, а также обсудил имеющиеся на данный момент факты.
"Украина, Польша, вся Европа и мир должны полностью защищены от государства-террориста", — сказал украинский лидер.
Ранее Владимир Зеленский назвал инцидент в Польше ударом ракетами по территории НАТО, что, по его мнению, является угрозой коллективной безопасности.
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Кадыров назвал смешными условия для переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины. Политик также рассказал о своих, более реалистичных, условиях.