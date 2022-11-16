Потенциал железных дорог не раскрыт полностью, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его мнению, к примеру, на Мелитопольском направлении можно оправить мобилизованных россиян, которые будут обеспечивать безопасность поставок по ж/д путям.
"Потенциал не раскрыт, для этого нужно обеспечить большую безопасность. Я думаю, что увеличение количества мобилизованных может способствовать усилению безопасности", — пояснил Рогов ТАСС.
По его словам, регулярно ВСУ совершают теракты, подрывают мосты и пути.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-посла ЛНР Родиона Мирошника о том, что Киев любыми путями попробует прорваться до морозов по линии Запорожья или в Луганском направлении. Как подчеркнул Мирошник, украинским властям нужна "перемога" для демонстрации своим партнёрам.
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