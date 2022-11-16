С военной точки зрения удары по энергетической системе Украины не несут никакого эффекта. Обстрелы выступают в качестве политического ответа Киеву на атаки по республикам Донбасса. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Он подчеркнул, что на украинско-польской границе находится железнодорожный узел, через который идут все поставки оружия и военной техники со стороны Запада.
"Вот этот узел нужно было уничтожить и ещё несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. Наверное, тут какие-то политические моменты", — отметил он в беседе с НСН.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.