Официальные представители МО России заявили, что эксперты Оборонно-промышленного комплекса РФ проанализировали фотографии с места происшествия в Польше. По словам специалистов, обломки ракет являются частями украинской системы С-300.
"Удары наносились по целям только на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее руководители правительств Британии и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо соответственно обвинили в событиях в Польше Российскую Федерацию. Вместе с этим премьеры предупредили, что их позиция не изменится после расследования ЧП.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.