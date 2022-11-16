Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300

Официальные представители МО России заявили, что эксперты Оборонно-промышленного комплекса РФ проанализировали фотографии с места происшествия в Польше. По словам специалистов, обломки ракет являются частями украинской системы С-300.

"Удары наносились по целям только на территории Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее руководители правительств Британии и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо соответственно обвинили в событиях в Польше Российскую Федерацию. Вместе с этим премьеры предупредили, что их позиция не изменится после расследования ЧП.