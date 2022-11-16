Подоляк призвал страны ЕС закрыть небо над Украиной после инцидента в Польше

Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что только на России лежит ответственность за ракетные удары.

Помощник Владимира Зеленского считает, что инцидент с паданием ракеты на территорию Польши должен стать сигналом к действию.

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения", — сказал Подоляк, призвав государства Евросоюза "закрыть небо над Украиной".

Он подчеркнул, что это важно для безопасности граждан ЕС.

Ранее сообщалось о гибели двух граждан Польши от падения ракеты в польском селе Пшеводов.