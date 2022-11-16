Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что только на России лежит ответственность за ракетные удары.
Помощник Владимира Зеленского считает, что инцидент с паданием ракеты на территорию Польши должен стать сигналом к действию.
"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения", — сказал Подоляк, призвав государства Евросоюза "закрыть небо над Украиной".
Он подчеркнул, что это важно для безопасности граждан ЕС.
Ранее сообщалось о гибели двух граждан Польши от падения ракеты в польском селе Пшеводов.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.