Белорусские пограничники заявили, что они сбили разведывательный беспилотник, который прилетел с Украины.
"Очередная провокация Киева", — подчеркнули в Госпогранкомитете.
По его данным, белорусские военные заметили БПЛА в ста метрах от границы. Вместе с этим представители комитета отметили, что власти запустили дополнительную проверку инцидента.
Ранее председатель ГПК Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что ВСУ заминировали всю приграничную территорию. Также украинские солдаты взорвали почти все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.