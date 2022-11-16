Взрывы в Крыму: в Джанкое сработала система ПВО

В ночь с 16 на 17 ноября в Джанкое сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы сообщают как минимум о трёх взрывах на севере Крыма в городе Джанкой. По их словам, "хлопки" были достаточно громкими. Подробностей о происходящем от властей пока не поступало. По предварительным данным, работает ПВО.