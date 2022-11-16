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Взрывы в Крыму: в Джанкое сработала система ПВО

Силовые структуры

В ночь с 16 на 17 ноября в Джанкое сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы сообщают как минимум о трёх взрывах на севере Крыма в городе Джанкой. По их словам, "хлопки" были достаточно громкими. Подробностей о происходящем от властей пока не поступало. По предварительным данным, работает ПВО.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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