Шурыгин: на Украине готовят план "отмазки" ВСУ от удара по Польше

На Украине срочно готовят сценарий "отмазки" вооружённых сил Украины (ВСУ) от удара по Польше. Об этом пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

По его информации, Киевом дана срочная команда собрать "свежие" обломки российской крылатой ракеты. Их хотят доставить в Польшу и выдать за сбитую украинским ПВО над своей территорией российскую ракету, которая "просто упала" на территории Польши.

Занимается этим Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), возглавляет который Алексей Данилов, пишет аналитик.

По его словам, первоначальный замысел советников Данилова был таким: предлагалось объявить, что украинский комплекс С-300 героически перехватил российскую ракету, летевшую к некой цели через воздушное пространство Польши, тем самым, защитив страну.

Однако от этого сценария польское руководство категорически отстранилось.

"Теперь Киев убеждает Варшаву согласиться на вариант залёта "подбитой" российской ракеты. Но после заявления Байдена прогресса на этих переговорах нет", — заключил Шурыгин.