ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово

Боевики украинской армии продолжают предпринимать попытки организовать наступление на Сватовском направлении. Однако их планы нарушает работа российских войск, которые выжигают штурмовые группы противника при помощи тяжёлой огнемётной системы залпового огня (ТОС) "Солнцепёк".

92-бригада ВСУ планировала окопаться в лесополосе около железнодорожных путей населённого пункта Кузёмовка.

"Расчётом ТОС-1А "Солнцепёк" подразделений РХБЗ 1ТА хохол был накрыт и обращён в бегство", — отметили военкоры Telegram-канала РаZвед_ДоZор.