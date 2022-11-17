Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что погодные условия не помешают ВС РФ проводить спецоперацию на Украине.
Песков в рамках пресс-конференции заверил, что "зима не затормозит операцию".
Он отметил также, что новые члены СПЧ будут лучшим образом представлять гражданское общество.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что предложение Владимира Зеленского вести публичные переговоры "трудно себе представить", так как подобных переговоров не бывает.
"Однозначно одно — украинская сторона не хочет никаких переговоров", — отметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал реакцию на падение ракеты в Польше "истеричной" и "оголтело-русофобской".
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