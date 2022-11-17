Песков заверил, что СВО не зависит от погоды: "Зима не затормозит операцию"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что погодные условия не помешают ВС РФ проводить спецоперацию на Украине.

Песков в рамках пресс-конференции заверил, что "зима не затормозит операцию".

Он отметил также, что новые члены СПЧ будут лучшим образом представлять гражданское общество.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что предложение Владимира Зеленского вести публичные переговоры "трудно себе представить", так как подобных переговоров не бывает.

"Однозначно одно — украинская сторона не хочет никаких переговоров", — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал реакцию на падение ракеты в Польше "истеричной" и "оголтело-русофобской".