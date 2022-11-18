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Народная милиция: Киев за сутки потерял до 40 военных ВСУ, танк и три БТР в ЛНР

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 40 военнослужащих в боях на территории ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

Народная милиция: Киев за сутки потерял до 40 военных ВСУ, танк и три БТР в ЛНР

По информации ведомства, бойцы ЛНР продолжают активное наступление. Отмечается, что украинские подразделения несут потери как в живой силе, так и в технике.

"Уничтожено до 40 человек личного состава, танк, три бронетранспортёра (БТР)", — уточнили в Народной милиции.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: украинская армия на этом направлении лишилась 15 единиц специальной автомобильной техники и артиллерийской установки.

Ранее врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем киевского режима находится всего один процент территории республики, все остальные населённые пункты защищает российская армия. Он счёл потери ВСУ в этой зоне боевых действий огромными. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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