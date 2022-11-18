Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, организует оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
"По теме мы вас сориентируем", — добавил пресс-секретарь руководителя России во время брифинга.
На официальном сайте президента сообщили, что Путин уже провёл совещание в Кремле.
"Обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны", — сказали представители администрации российского лидера.
Ранее Песков прокомментировал расследование Швеции происшествий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как отметил пресс-секретарь главы РФ, правоохранители подтвердили информацию Москвы о диверсии.
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