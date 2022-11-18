Путин на совещании с членами СБ обсудил совершенствование гражданской обороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, организует оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

"По теме мы вас сориентируем", — добавил пресс-секретарь руководителя России во время брифинга.

На официальном сайте президента сообщили, что Путин уже провёл совещание в Кремле.

"Обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны", — сказали представители администрации российского лидера.

Ранее Песков прокомментировал расследование Швеции происшествий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как отметил пресс-секретарь главы РФ, правоохранители подтвердили информацию Москвы о диверсии.