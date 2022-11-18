ВСУ получили на вооружение системы Hawk для усиления ПВО Украины

В рамках спецоперации ВСУ применяют иностранные противовоздушные комплексы NASAMS и Iris-T. Теперь на вооружение украинским военным поступили системы ПВО Hawk. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Система Hawk сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать существующую систему ПВО", — сказал он.

Система MIM-23 Hawk началась выпускаться ещё в конце 50-х годов. Она является комплексом противовоздушной обороны средней дальности. В прошлом месяце Украина получила четыре такие системы от Испании. Ещё две ожидаются в ноябре. США дали обещание Киеву отправить ракеты для Hawk.