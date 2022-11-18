В рамках спецоперации ВСУ применяют иностранные противовоздушные комплексы NASAMS и Iris-T. Теперь на вооружение украинским военным поступили системы ПВО Hawk. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Система Hawk сейчас уже готовится для того, чтобы стать в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом, будем усиливать существующую систему ПВО", — сказал он.
Система MIM-23 Hawk началась выпускаться ещё в конце 50-х годов. Она является комплексом противовоздушной обороны средней дальности. В прошлом месяце Украина получила четыре такие системы от Испании. Ещё две ожидаются в ноябре. США дали обещание Киеву отправить ракеты для Hawk.
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