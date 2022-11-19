В Сети появились жуткие кадры казни военнослужащих России перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Они пытались придумать оправдания, что солдаты ВС РФ были убиты прилётом мины или в бою. Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский не смог остаться равнодушным к произошедшему и высказал своё мнение в Telegram-канале.
Он привёл слова из песни Симонова и отметил жестокость поступков военных ВСУ.
"Эту в…* нужно понимать по-толстовски: строго и серьёзно, как страшную необходимость", — сказал он.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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