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В Сети появились жуткие кадры казни военнослужащих России перед расстрелом боевиками ВСУ в Макеевке. Они пытались придумать оправдания, что солдаты ВС РФ были убиты прилётом мины или в бою. Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский не смог остаться равнодушным к произошедшему и высказал своё мнение в Telegram-канале.

Он привёл слова из песни Симонова и отметил жестокость поступков военных ВСУ.

"Эту в…* нужно понимать по-толстовски: строго и серьёзно, как страшную необходимость", — сказал он.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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