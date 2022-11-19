Помощники Владимира Зеленского Андрей Ермак и Михаил Подоляк отреагировали на "подталкивания" к мирным переговорам с Россией.
Украинские политики настроены категорично, заявляя, что страна не пойдёт на территориальные уступки РФ. При этом в СМИ всё чаще появляются сообщения о том, что Соединённые Штаты и Запад подталкивают Киев к необходимости договариваться с Москвой.
Политический деятель Украины Андрей Ермак озвучил свою позицию по данному вопросу.
"Мир настанет тогда, когда мы уничтожим российскую армию в Украине и выйдем на границы 1991 года. Только тогда возможен мир", — объяснил помощник Зеленского.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал разговоры о "сдаче Украины" конспирологическими теориями, в которых не учитывается одна "маленькая деталь".
"Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", — заявил Подоляк.
Владимир Зеленский убеждён, что Россия просит о перемирии с целью накопить силы для новой атаки на Украину.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что переговоры России и США провалились.
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