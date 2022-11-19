Медведев о боязни Зеленского вступать в переговоры с РФ: "Укокошат националисты"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что от киевского режима все устали, и что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательно разрывать отношения с Россией.

Экс-президент России обратил внимание на то, что попытки перевалить обстрел Польши на РФ не поддержали даже поляки, настроенные крайне жёстко против нашей страны.

Медведев увидел в этом "важный симптом". Он отметил, что разрыв отношений Запада с РФ может закончится третьей мировой войной.

"Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", — объяснил политик.

Бывший российский лидер считает, что президент Украины не заинтересован в переговорах, так как для него существует угроза собственной безопасности.

"Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг", — написал Медведев в своём микроблоге.