Читатели Bild* обрадовались неисправности гаубиц Ph2000 ФРГ, поставленных Киеву

Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Берлин поставил гаубицы Panzerhaubitze 2000 (Ph2000) Киеву, однако они оказались неисправными: не могут стрелять из-за нехватки запчастей. Читатели немецкой газеты Bild* обрадовались этому факту и посчитали, что это один из признаков скорого окончания конфликта.

"Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей", — написал один из пользователей.

Другой комментатор констатировал, что дефект техники спасёт жизни людей. Ещё один читатель подчеркнул, что эта ошибка является очень необходимой, так как у ФРГ нет денежных средств для финансирования СВО, и нужно стремиться к заключению мира.

"Абсурдно, что мы вообще снабжаем преступный киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат", — заключил следующий комментатор.

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