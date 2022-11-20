Российские подразделения наступают и укрепляют позиции на левом берегу Днепра.
Это было главным в очередной сводке генерального штаба ВСУ утром 20 ноября.
Армия России ведёт штурмовые действия у Белогоровки, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Артёмовска и Клещеевки, сказано в сообщении украинского командования.
Русские нанесли четыре ракетных и один авиа удар, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для уточнения позиций ВСУ и корректировки арт огня они проводят воздушную разведку с помощью беспилотных средств.
На Криворожском и Херсонском направлениях российская армия ведёт позиционную оборону, возводит укрепления и совершенствует логистику. Постоянно ведутся артиллерийские обстрелы позиций армии Украины.
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