ВСУ несут крупные потери от огня украинской артиллерии на линии Соледар — Бахмут

Интенсивные боевые действия продолжаются у Артёмовска (Бахмута) и на Соледарском направлении.

ВС РФ наносят серьёзные потери ВСУ, в том числе вынуждая противника сдаваться в плен. Командование украинской армии перебрасывает подкрепления из мобилизованных. Наступление штурмовых войск ВС РФ на всём направлении Соледар — Бахмут продвигается при поддержке артиллерии.

Потери противника на данном участке фронта за последние двое суток составили 18 человек, 10 из которых погибли от огня артиллерии своей собственной армии. Ранено порядка 100 украинских военных, пишет "Военное обозрение".