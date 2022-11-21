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Марочко: в Артёмовске и Соледаре ВСУ перешли в "глухую" оборону

Силовые структуры

В районах населённых пунктов Артёмовск и Соледар подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли в "глухую" оборону. Об этом сообщил в своём Telegram-канале офицер армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Военный отметил, что украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки.

Ранее появилась информация о прибытии в Артёмовск наёмников ЧВК "Моцарт". На одном из видео, снятых в городе, был замечен основатель ЧВК Эндрю Милберн, который раздавал бойцам шевроны.

Напомним, созданная Милберном компания до недавнего времени состояла из нескольких десятков иностранных инструкторов для бойцов ВСУ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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