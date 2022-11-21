На нефтебазе в Макеевке вспыхнул пожар после попадания взрывоопасного предмета

Попадание взрывоопасного предмета спровоцировало пожар на нефтебазе в населённом пункте Макеевка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

По информации ведомства, возгорание началось в 04:06 по местному времени. Отмечается, что нефтебаза расположена на улице Антропова (Червоногвардейский район).

"Загорелись две цистерны с топливом объёмом 70 кубических метров на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы", — пояснили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что экстренные службы зафиксировали возгорание трёх стационарных ёмкостей, которые находились в 20-25 метрах от полотна.

Как пояснили представители МЧС, причина пожара — взрывоопасный предмет, попавший в нефтебазу. Они добавили, что спасатели продолжают бороться с огнём. К месту ЧП направлено 84 сотрудника МЧС и 20 единиц спецтехники.

Данные о возможных пострадавших уточняются.