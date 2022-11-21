Попадание взрывоопасного предмета спровоцировало пожар на нефтебазе в населённом пункте Макеевка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.
По информации ведомства, возгорание началось в 04:06 по местному времени. Отмечается, что нефтебаза расположена на улице Антропова (Червоногвардейский район).
"Загорелись две цистерны с топливом объёмом 70 кубических метров на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы", — пояснили в МЧС.
В ведомстве также добавили, что экстренные службы зафиксировали возгорание трёх стационарных ёмкостей, которые находились в 20-25 метрах от полотна.
Как пояснили представители МЧС, причина пожара — взрывоопасный предмет, попавший в нефтебазу. Они добавили, что спасатели продолжают бороться с огнём. К месту ЧП направлено 84 сотрудника МЧС и 20 единиц спецтехники.
Данные о возможных пострадавших уточняются.
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