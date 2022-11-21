Минобороны РФ: в Херсонской области уничтожена украинская ДРГ

Министерство обороны России проинформировало о том, что российские военные ликвидировали диверсантов в Херсонской области.

"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении американских гаубиц, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.