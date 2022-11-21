Министерство обороны России проинформировало о том, что российские военные ликвидировали диверсантов в Херсонской области.
"В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении американских гаубиц, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
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В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.