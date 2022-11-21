Ева Хёгль призывает купить одежду и боеприпасы для солдат Германии

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт рвётся защитить Польшу немецкими системами ПВО Patriot и истребителями. Тем временем 43 бундесверовца отправляются на следующей неделе c миссией в Мали без штанов и курток.



Реальность такова, что военным Германии нечего надеть, боеприпасов не хватит и на полнедели, хранить их особо негде. С бытом тоже беда: ветхое жильё, отсутствие гигиены на кухне. Парламентский комиссар по делам Вооруженных сил Германии Ева Хёгль призывает срочно хотя бы солдатские гардеробы пополнить, а также и склады боеприпасов.



Вроде как бундесверу выделили для оснащения €100 млрд, но спустя девять месяцев воз и ныне там. Зато как другим помогать, так Германия первая. Что поделаешь, душа требует альтруизма. Хоть и без штанов, а перед шляхтичами скатертью-самобранкой стелемся, сетуют в Telegram-канале "Папочка канцлера".