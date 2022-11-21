РВ: батальон "Спарта" НМ ДНР проводит ночную охоту на ВСУ в районе села Водяное

Батальон "Спарта" Народной милиции ДНР успешно выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции. На вооружении бойцов — беспилотники Mavic Advansed, с помощью которых по позициям противника наносятся разрушительные удары.

Работа продолжается круглосуточно. Так, в ночное время "спартанцы" выявили и атаковали группу украинских военных в районе населённого пункта Водяное в ДНР. Готовящаяся операция противника была сорвана.

В последнее время ВС РФ всё чаще применяют дроны в боях. Военкор Александр Сладков отметил, что на вооружение нашей армии их начали поставлять в больших количествах. По его словам, "по беспилотникам пошла жара".