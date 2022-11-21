Батальон "Спарта" Народной милиции ДНР успешно выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции. На вооружении бойцов — беспилотники Mavic Advansed, с помощью которых по позициям противника наносятся разрушительные удары.
Работа продолжается круглосуточно. Так, в ночное время "спартанцы" выявили и атаковали группу украинских военных в районе населённого пункта Водяное в ДНР. Готовящаяся операция противника была сорвана.
В последнее время ВС РФ всё чаще применяют дроны в боях. Военкор Александр Сладков отметил, что на вооружение нашей армии их начали поставлять в больших количествах. По его словам, "по беспилотникам пошла жара".
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