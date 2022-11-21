Сенатор Конгресса США, республиканец Джим Риш заявил, что России придётся расстаться с Крымом. Он уверен, что для полного успеха ВСУ не хватает контроля над воздушным пространством.
Риш уверен, что США не сократит помощь Украине.
"Президент предложил новый пакет помощи с новым гарантированным объёмом финансирования", — объяснил сенатор.
Представитель США убеждён, что Америка помогает ВСУ недостаточно и медленно.
"Контроль воздуха — это цель, которой необходимо достичь, чтобы победить россиян. Потому что каждый раз, когда вы сходитесь с ними в бою на земле, вы их побеждаете", — сказал Риш в беседе с украинскими СМИ.
Член Конгресса США убеждён, что возвращение Крыма в состав Украины неизбежно.
"России придётся возвращать Крым независимо от того, как это воспримет российское общество и какие последствия это может иметь для Путина", — выразил своё мнение Джим Риш.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Украина защищает Европу от России.
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