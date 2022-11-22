Полковник Макгрегор: ВС РФ защищаются с максимальными потерями для врага

Решение российской армии перейти к стратегической обороне оправдалось — ВСУ понесли колоссальные потери. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что удерживать территории необходимо только в том случае, если они дают определённое преимущество.

"Так они и поступили на Украине, проведя границу той местности, которую легко можно удержать. Они хотят защищаться с минимальными усилиями и максимальными вражескими потерями", — указал военный эксперт.

Атаки со стороны украинских войск не смогут долго продолжаться, считает он. У ВСУ отмечается не только дефицит вооружения, но и острая нехватка солдат. Украинская армия не способна вести боевые действия, как было в начале специальной военной операции (СВО), отметил Макгрегор.

"Мы отправили им сотню БТР М-113 в различном состоянии, и большинство будут использовать для эвакуации раненых. Из-за интенсивных боёв вертолёты для этого задействовать нельзя. Наши генералы наконец прозрели и советуют президенту не лезть на рожон", — подчеркнул он в интервью The Grayzone.

Американский полковник напомнил, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, в отличие от ВСУ. Однако на Западе об этом предпочитают молчать, поскольку Украина выступает в качестве "святого государства", а Россия — "злая и авторитарная", заявил Макгрегор.