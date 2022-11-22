Прокуратура Украины возбудила дело против убитых в Макеевке военнопленных ВС РФ

Прокуратура Украины завело дело на основании видеозаписи с расстрелом российских пленных в Макеевке. Дело возбуждено против погибших бойцов по части 1 статьи 438 УК Украины, подразумевающей уголовную ответственность за "вероломство", пишет "Военное обозрение"

По словам экс-заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, именно российские солдаты совершили военное преступление, допустив "вероломство при сдаче в плен". Вероломством киевский режим назвал огневое сопротивление одного из бойцов. Заявляется, что будет проведено расследование по этому поводу.

"Киевский режим пытается окончательно извратить здравый смысл, пытаясь обвинить самих же российских военных в том, что они были расстреляны в упор, в затылок, лежащими на земле", — констатируют эксперты "ВО".

Тем временем в Сети появилось новое шокирующее видео с расправой над российскими безоружными солдатами.