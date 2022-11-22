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Песков опроверг получение Путиным проекта мирного соглашения с Украиной

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности информацию о том, что президент РФ Владимир Путин перед саммитом "Большой двадцатки" якобы получил от одной из стран-посредниц проект мирного соглашения с Украиной.

Ранее украинские СМИ писали, что перед саммитом G20 некая страна передала Путину проект соглашения о мирных переговорах с Украиной.

Песков опроверг эту информацию в беседе с РИА Новости.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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