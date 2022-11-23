Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров информирует о ситуации на Херсонском направлении. Бойцы полка "Север" под руководством командира Хасмагомеда Магомадова отразили несколько атак противника.
"В результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава. Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север"", — сообщает Кадыров.
Кроме того, бойцы затрофеили западное вооружение. Среди ликвидированных ВСУшников были и иностранные наёмники из США и Польши, отмечает он. Однако Кадыров считает, что никакого так называемого украинского Интернационального легиона нет, а НАТО под его видом скрывает своё присутствие в зоне спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.