Мороз: ВС РФ наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне

ВС РФ передислоцировали войска на левый берег Днепра, в Херсоне сейчас находятся подразделения ВС Украины. На данном участке фронта идут активные боевые действия.

По словам общественного деятеля Херсонской области Сергея Мороза, российская армия продолжает наносить удары по скоплениям украинских войск и военным объектам в Херсоне и его пригородах. Уточняется, что гражданская инфраструктура не является целью ударов, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось,в Херсонской области ликвидирован командир 105-го батальона из Закарпатья полковник Вооружённых сил Украины Мыкола Красивов.