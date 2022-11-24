Танкист с позывным "Макс" спас свой экипаж из горящего танка

Танкист армии России с позывным "Макс" успел вытащить члена экипажа до того, как рванул боекомплект и машина разлетелась на куски. По словам бойца, двое сослуживцев успели покинуть танк, а вот механик оказался запертым в горящей технике.

"После четвёртого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит", — рассказал "Макс" URA.RU.

По его словам, к этому моменту башня танка придавила люк. Боец смог разблокировать выход из машины и вытащить сослуживца, который получил серьёзные ожоги. По словам "Макса", буквально через несколько минут рванул боекомплект, и техника разлетелась на куски.

Механик выжил и проходит лечение.