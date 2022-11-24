Лаврентьев: переброска войск из Сирии в зону СВО не нужна

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нет необходимости в переброске российских войск, находящихся в Дамаске, в зону проведения спецоперации после в хождение в состав России новых регионов.

"В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности", — приводит его слова РИА Новости.

По словам спецпредставителя, солдаты РФ в Сирии не принимают участие в военных действиях, а всего лишь оказывают сирийским военным помощь, давая советы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что успех спецоперации РФ на Украине несомненен.