Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что нет необходимости в переброске российских войск, находящихся в Дамаске, в зону проведения спецоперации после в хождение в состав России новых регионов.
"В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности", — приводит его слова РИА Новости.
По словам спецпредставителя, солдаты РФ в Сирии не принимают участие в военных действиях, а всего лишь оказывают сирийским военным помощь, давая советы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что успех спецоперации РФ на Украине несомненен.
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